Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Ключевой площадкой «Тотального диктанта — 2021» в Екатеринбурге станет Уральский федеральный университет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

В учреждении намерены разместить участников диктанта на паркете главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19). Автором текста будет писатель Дмитрий Глуховский.

Акция пройдёт по всей России 10 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году впервые за всю историю проекта «Тотальный диктант» будут зачитывать на двух языках: русском и английском.

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