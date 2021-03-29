Улан-Удэ, , 13:17 — REGNUM В Бурятии за последние годы выросло число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По данным министра спорта республики Вячеслава Дамдинцурунова, если в 2018 году их было около 65 тыс., то в 2020 году — уже более 70,3 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Алексей Корзухин. Девочка. 1877

При этом финансирование на оздоровительные мероприятия для этой категории детей не меняется с 2017 года.

Добавим, что этот вопрос был поднят на заседании совета Заксобрания, посвящённого организации летнего отдыха и оздоровления детей. Как отмечается, детские лагеря не могут в настоящее время обеспечить детей полноценным и сбалансированным питанием.

Выяснилось, что многие из них нуждаются в ремонте и реконструкции, поскольку часто в лагерях не создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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