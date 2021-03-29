Иерусалим, , 13:18 — REGNUM Биологи из Израиля заявили, что они выявили новый штамм коронавируса, который возник на территории страны в конце осени 2020 года. Его описание 29 марта опубликовано на medRxiv.

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«Штамм P681H начал встречаться в образцах биожидкостей пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре», — говорится в сообщении ученых.

Также уточняется, что данная мутация, предположительно, способствует ускорению распространения коронавируса нового типа, при этом не делая его более стойким к антителам. Кроме того, как предполагается, она не усиливает симптомы инфекции.

При этом указывается, что биологи под руководством Неты Цукерман из Центральной вирусологической лаборатории министерства здравоохранения Израиля открыли данную разновидность при изучении образцов сточных вод, в которых остаются обрывки РНК вирусов. Ими было найдено много фрагментов генома коронавируса нового типа с одной и той же мутацией, P681H, которая представляла собой небольшое изменение в структуре S-белка вируса — ключевой части его оболочки, отвечающей за проникновение в клетку.

По итогам изучения несколько сотен образцов биологических жидкостей пациентов, заразившихся SARS-CoV-2 в конце осени прошлого года, биологи пришли к выводу, что в Израиле появился новый уникальный штамм. В то же время, Цукерман и ее коллеги считают, что новый штамм пока не повлиял на количество заражений или частоту госпитализаций носителей коронавируса.

Отметим, в настоящее время данная статья еще не получила рецензий независимых экспертов и не прошла проверку редакторами научных журналов, как это делается в таких случаях обычно, а потому к сделанным в ней выводам необходимо относиться осторожно.