Сеул, , 13:15 — REGNUM Заместителя министра обороны РФ АлександрФомин провел переговоры с первым заместителем национальной обороны Республики Корея ПакЧжеМином, стороны подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Заместители глав оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-ВосточнойАзии и на Корейском полуострове, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области.

Кроме того, заместительМинистра обороны Российской Федерации АлександрФомин встретился сзаместителем председателяКомитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея генерал-лейтенантом ЮнЫйЧхолем.