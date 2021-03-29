Каир, , 13:15 — REGNUM Кризисная ситуация, которая спровоцировала блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель судна Ever Given, в настоящее время разрешена. Об этом 29 марта заявил президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

«Сегодня египтянам удалось положить конец кризису <…> в Суэцком канале, несмотря на огромную техническую сложность, окружавшую этот процесс со всех сторон. И, вернув ситуацию в нормальное русло, руками египтян, весь мир может быть уверен в том, что его товары и потребности пройдут по этой важнейшей навигационной артерии», — заявил глава государства, слова которого в Facebook приводит его пресс-служба.

Абдул-Фаттах Ас-Сиси поблагодарил всех граждан Египта, принявших участие в разрешении это сложной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъёмностью более 220 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала 23 марта, полностью заблокировав движение и спровоцировав скопление морских судов с обоих входов в канал.