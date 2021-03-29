Каир, 29 марта 2021, 13:15 — REGNUM Кризисная ситуация, которая спровоцировала блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель судна Ever Given, в настоящее время разрешена. Об этом 29 марта заявил президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.
Абдул-Фаттах Ас-Сиси поблагодарил всех граждан Египта, принявших участие в разрешении это сложной ситуации.
Читайте также: Названы сроки возобновления навигации по Суэцкому каналу
Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъёмностью более 220 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала 23 марта, полностью заблокировав движение и спровоцировав скопление морских судов с обоих входов в канал.