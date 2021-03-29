Москва, , 13:15 — REGNUM США осознают, что Китай будет работать на укрепление отношений с Ираном, и именно поэтому теперь Вашингтон делает шаги в направлении возобновления «ядерной сделки». Об этом 29 марта заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Конечно, в любом случае создаётся новый центр силы, и это центр не столько военной силы, сколько центр логистических поставок, энергетический центр», — заявил Маслов.

«Но надо понимать, что США прекрасно отдают себе отчёт, к чему это ведёт. Не случайно Байден и предложил возобновить переговоры по ядерному соглашению 2015 года, из которого Трамп вышел через три года после его заключения. Здесь в дело вмешивается Китай довольно активно, и Иран, на мой взгляд, первая точка взаимодействия, потому что дальше будут другие», — указал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.