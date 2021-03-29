Джакарта, , 13:15 — REGNUM В национальной полиции Индонезии заявили, что двое исполнителей террористического акта в церкви в Макассаре принадлежат к сети, причастной к взрывам на Филиппинах в 2018 году, сообщает Sindonews.

«Преступники являются частью группировки. Мы сопоставили инициалы и данные. Один из преступников причастен к взрыву в соборе на Филиппинах, в январе 2018 года», — отметили в полиции Индонезии.

Начальник национальной полиции Листио Сигит Прабово заявил, что в Индонезии арестовали четырех подозреваемых в причастности к теракту в Макассаре.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии решительно осудил взрыв перед соборной церковью Макассара в Южном Сулавеси.

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