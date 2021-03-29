Москва, 29 марта, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин регулярно подшучивает над своим пресс-секретарём в День смеха 1 апреля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Он это делает постоянно», — сказал Песков.

Он также ответил утвердительно на вопрос о том, принято ли в администрации президента шутить друг над другом 1 апреля.

При этом Песков отметил, что в Кремле друг над другом шутят «по-человечески».