Норильск, Красноярский край, , 13:14 — REGNUM ПАО «ГМК «Норильский никель» остановил водоприток на руднике «Октябрьский». Также в компании подтвердили возобновление добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в соответствии с планом восстановительных работ.

Как сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе компании, реализация второго этапа завершилась 25 марта. Специалисты соорудили дополнительные гидроизоляционные перемычки, соседние выработки заполнили закладочной смесью, также был выполнен спуск воды.

27 марта водоприток остановили путём закрытия запорной арматуры. За два этапа в горные выработки заложили свыше 32 тысяч тонн бетонной смеси.

В ходе третьего этапа планируется восстановление штатной работы рудников. Рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) планирует полностью восстановить добычу в первой декаде мая, рудник «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) — в начале июня.

«Наряду с восстановительными работами компания проводит мероприятия, которые позволят исключить вероятность водопритока в будущем», — подчеркнул старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Напомним, снижение объёмов производственной программы 2021 года в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов оценивается примерно в 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы.

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