Москва, , 13:13 — REGNUM Котировки эталонных марок Brent и WTI незначительно снижаются, в пределах 1.5−1.8% на азиатских торгах сегодня, 29 марта, после известий, что спасательным командам в Суэцком канале наконец-то удалось сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который в итоге на несколько дней заблокировал до 10% всех морских поставок нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Речь не только о судах, непосредственно вставших в пробку ожидания прохода через канал, но и о тех компаниях, что приняли решение не ждать и воспользоваться кружным маршрутом вокруг Африки.

Впрочем, все на рынке прекрасно отдают себе отчёт, что застрявшее на мели судно — это фактор крайне кратковременный. И по-настоящему серьёзного влияния даже на текущую ценовую динамику нефтяных фьючерсов поэтому он оказать не сможет.

Об этом же говорит, по всей видимости, и возврат котировок постепенно с ранних утренних $63 снова в район $64 к полудню по времени Москвы, несмотря уже ни на какие подробности о контейнеровозе.

Основной нерв нефтяного рынка, по-прежнему, заключён в необходимости и для огромного спекулятивного сегмента «электронной» нефти, и для реальных поставщиков — технически притереться к новому ценовому коридору в поисках диапазона котировок, который будет близок к равновесному.

На повестке этой недели остаётся динамическая балансировка цен: с возможностью быстрого тестирования как снова уровней выше $66, так и не исключено, что и глубин пониже концептуальной психологической отметки в $60 за баррель Brent.

Вероятнее всего, новый баланс образуется в итоге где-нибудь в районе разброса цен $62−65 за баррель. Но чтобы к этому окончательно прийти, рынку может банально потребоваться не только время, но и 2−3 вещественных подтверждения, что цены действительно не смогут долго находиться за пределами этих ориентиров.

В особенности, рынок жаждет убедиться, что будут, действительно, оперативно выкупаться любые снижения к $60 или ниже, но такое желание может на практике означать и новые попытки ещё проверить в ближайшие дни эту гипотезу, а значит и эти уровни, на прочность — желательно уже в условиях новостного фона поспойнее, без форс-мажоров вроде Суэцкой «пробки».

Есть и ещё один важный аргумент в поддержку нефтяного рынка: на фоне прироста новых случаев COVID-19 глобально пятую неделю подряд, а также возникшего временного дефицита из-за транспортного коллапса — большинство нефтетрейдеров закладывается на то, что ни весь ОПЕК+ в целом, ни в отдельности Саудовская Аравия, не станут рисковать устойчивостью цен, а потому не примут на министерской встрече 1 апреля каких-либо решения по увеличению объёма поставок», — пояснил эксперт.

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