Москва, , 13:13 — REGNUM Порядок предоставления льготных займов для самозанятых граждан будет упрощён, сообщил 29 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

Он напомнил, что в конце 2020 года ставка по льготным кредитам для самозанятых и малого бизнеса была снижена.

«Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым», — сказал Мишустин.

По его совам, речь идёт о подаче заявки через сайт госуслуг.