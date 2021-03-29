Элиста, , 13:11 — REGNUM Александр Адьянов назначен на должность заместителя министра образования и науки Калмыкии. С ним будет заключён срочный служебный контракт. Об этом говорится в распоряжении за подписью главы республики Бату Хасикова.

«Назначить Адьянова Александра Сергеевича заместителем министра образования и науки Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года Эрдни Баринов был утверждён в должности министра образования и науки Республики Калмыкия. На этом посту он сменил Николая Манцаева.

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