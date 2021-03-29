Ереван, 29 марта 2021, 13:11 — REGNUM Армения благодарна России за усилия по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, заявил 29 марта глава МИД республики Ара Айвазян.
«Россия продолжает оставаться нашим стратегическим союзником, и мы оцениваем действия России, поскольку все-таки военные действия были остановлены благодаря усилиям Москвы», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.