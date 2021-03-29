Нальчик, , 13:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число принявших участие в прививочной кампании против коронавируса достигло 14,5 тыс. человек. Получили второй компонент вакцины и являются полностью привитыми около 10 тыс. из них, говорится в сообщении минздрава на официальной странице в Instagram.

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На днях в республику поступило еще 900 доз вакцины «Спутник-V», они будут распределены в соответствии с потребностями по прививочным пунктам. Общий объем поставок вакцины в Кабардино-Балкарию с начала массовой вакцинации составил свыше 20,5 тыс. доз.

Всего в республике развернуто 50 прививочных пунктов, в том числе передвижных на площади Абхазии и в здании торгового центра «Вестер Гипер» в Нальчике.