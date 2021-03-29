Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM В настоящее время около 99 тысяч петербуржцев не имеют права покинуть Российскую Федерацию из-за неисполненных долговых обязательств, сообщили 29 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

«С начала 2021 года судебными приставами вынесено более 5 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы РФ в отношении жителей Санкт-Петербурга. С должников, в отношении которых было вынесено данное постановление, взыскано более 123 миллионов рублей, из них более 2 миллионов рублей — это алиментная задолженность», — отметили в ведомстве.

Запрет на выезд накладывается, если сумма долга превышает 30 000 рублей. Но если долг — алиментная задолженность, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением), то должник будет ограничен в праве выезда за пределы РФ уже от суммы в 10 000 рублей.

С должников, попавших под запрет выезда, в 2020 году было взыскано более 1,4 млрд рублей, из них 21 млн рублей алиментной задолженности.