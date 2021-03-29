Москва, , 13:14 — REGNUM На 2 апреля назначено судебное рассмотрение уголовного дела против рэпера Эльмина Гулиева (Эллея), который сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом говорится в материалах Хамовнического суда столицы.

Рассматривать дело будет судья Екатерина Пахомова. Судебное заседание начнётся 2 апреля в 13:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка в Москве произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Infiniti. Вторую иномарку отбросило на тротуар, под машину попали пешеходы. Четыре человека, включая двух пешеходов, получили травмы. За рулём Infiniti находился 26-летний рэпер Эллей, он проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора.

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