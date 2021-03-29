Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции приняли более 121,7 тыс. добровольцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 марта.

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Темпы вакцинации на Дону в минувшие выходные несколько снизились. Так, в настоящее время прививки от COVID-19 получил 121 771 человек, за последние сутки — 650. Оба комполнента антиковидного препарата получили 89 319 добровольцев, за истекшие сутки — 540.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область вакцина против коронавирусной инфекции поступает нерегулярно. Однако донской губернатор Василий Голубев отмечал, что проблем с получением второй дозы антиковидной вакцины в регионе нет.

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