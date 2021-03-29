Каир, , 13:23 — REGNUM В Сети появился сайт, позволяющий поставить контейнеровоз Ever Given в любую точку мира. Об этом 29 марта сообщает издание «Канобу».

По данным издания, пользователь Twitter Garrett Dash Nelson (en_dash) создал специальный сайт, с помощью которого можно «заблокировать» контейнеровозом любое местоположение на карте Земли. По словам автора, сайт был сделан с помощью приложения Glitch всего за 10 минут.

https://twitter.com/en_dash/status/1376172427097559040

ИА REGNUM напоминает, что контейнеровоз Ever Given упёрся носовой частью в кусок скальной породы в Суэцком канале, тем самым перекрыв движение других судов. Спустя несколько дней, 29 марта 2021 года, его удалось снять с мели.

Читайте ранее в этом сюжете: Ever Given: мировая экономика получила второе громкое предупреждение