Верхняя Тура, , 13:05 — REGNUM В Верхней Туре Свердловской области при тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Пожар произошёл вечером 28 марта в многоквартирном двухэтажном доме. Мужчина был 1978 года рождения, а женщина — 1984-го. Обстоятельства их смерти, а также причина возгорания, выясняются.

Глава пресс-службы главка МВД России по региону Валерий Горелых в свою очередь пояснил журналистам, что тела сильно обгорели. Женщина ранее была много раз судима за неуплату алиментов. Другие жильцы дома временно были размещены в общежитии.