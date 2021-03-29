Москва, , 13:04 — REGNUM Российская валюта пытается определиться с вектором движения на торгах 29 марта. Пара доллар/рубль, которая завершила ростом вторую неделю подряд, откатилась от уровня 76 руб., тестируя зону 75,80 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

«Несмотря на ослабление давления, риски для рубля сохраняются, причем как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе. Индекс доллара вполне уверенно торгуется вблизи годовых пиков, хотя и не решается на обновление максимумов.

Нефть занимает оборонительную позицию после новостей о разблокировке Суэцкого канала. Санкционные риски никуда не исчезли, и нынешнее затишье на этом фронте отнюдь не приносит облегчения игрокам. Скорее, наоборот, подпитывает страхи в преддверии анонсирования новых ограничений со стороны Вашингтона.

На предстоящей неделе пара доллар/рубль, скорее всего, расположится в диапазоне 75−76,50 руб., причем с риском тестирования его верхней границы в случае объявления санкций.

С другой стороны, падение нашей валюты при таком сценарии, вероятно, будет непродолжительным, поскольку санкционные риски по большей части учтены в текущем курсе.

Немалое влияние на рубль в предстоящие дни может оказать нефть. Трейдеры будут реагировать на сигналы от стран ОПЕК+, которые на этой неделе обсудят добычу в мае.

Если производители воздержатся от новых послаблений ограничений на добычу, это привнесет нотку оптимизма на рынок черного золота и, соответственно, окажет некоторую поддержку российской валюте», — считает эксперт.

Читайте также: Аналитик не исключил рост курса доллара до 81 рубля