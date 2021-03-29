Пермь, , 13:04 — REGNUM В Пермском крае прекращено уголовное дело по факту крушения «Сеssna 172», в результате которого погиб один человек, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, непосредственной причиной авиационного происшествия стало ухудшения самочувствия пилота. Кроме того, способствующими факторами явилось выполнение полёта без прохождения врачебно-лётной экспертной комиссии.

«Следствием собран полный комплекс достаточных, относимых и согласующихся между собой доказательств, в связи с чем уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи c отсутствием события преступления», — сказали в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Как ранее сообщало РИА REGNUM крушение частного самолета произошло 26 октября 2019 года в семи километрах от населенного пункта Аннинск. На борту находился только пилот, он погиб.

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