Москва, , 13:03 — REGNUM Главное, что показали события в Суэцком канале, так это то, насколько уязвимо всё мировое хозяйство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Это еще одна иллюстрация того, что узкая специализация целых стран, когда каждая страна делает сама только один-два вида продукции, а всё остальное покупает у других, — это серьезнейший источник неустойчивости всего мирового хозяйства, — сказал Вассерман. — Судоходство по каналу было закрыто шесть дней, но это уже стало достаточно для того, чтобы значительная часть производств оказалась под угрозой, и для того, чтобы восстанавливать эти производства пришлось не одну неделю. Восстановление движения по Суэцкому каналу займет еще пару дней. Пропускная способность канала ограничена. Но пропускная способность портов, куда направляются суда из канала, тоже ограничена, и теперь придется расшивать накопившиеся пробки не только в канале, но и в портах и на предприятиях, куда адресованы грузы, застрявшие в канале».

Иными словами, как пояснил Вассерман, реанимация мирового хозяйства займет еще не один день и, возможно, не одну неделю.

«И поэтому важнейший для мира урок из этих событий — это необходимость замыкать как можно больше технологических цепочек внутри каждой страны, вынося вовне только то, что страна никак не может делать сама, — сказал Вассерман. — Завоз создает гораздо большие риски, чем внутреннее производство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал о том, может ли Северный морской путь стать конкурентом Суэцкого канала.

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