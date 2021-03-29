Кызыл, , 13:03 — REGNUM В Туве зарегистрированы первые в новом сезоне случаи нападения клещей на людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, первое нападение произошло 15 марта в селе Хондергей Дзун-Хемчикского района.

18 марта зафиксированы ещё два случая в черте города Кызыла и села Сосновка Тандинского района.

В связи с этим специалисты напоминают, что республика отнесена к опасным регионам по клещевому вирусному энцефалиту. В большинстве районов ежегодно регистрируются случаи заболевания.

Для защиты от клещей жителям и гостям Тувы рекомендовано пользоваться мерами профилактики. В частности, при выезде на природу надевать одежду с длинными рукавами, заправлять рубашки в брюки, голове и шею закрывать косынкой. Кроме того, можно обрабатывать одежду и открытые участки тела репеллентами.