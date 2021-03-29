Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии продолжат настаивать на освобождении «политзаключенных» и на проведении досрочных парламентских выборов. Об этом 29 марта в эфире телеканала «Палитраньюс» заявил председатель партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Он прокомментировал предстоящие переговоры по выходу из политического кризиса между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции, которые должны пройти при участии представителя Евросовета Кристиана Даниэльсона.

«Не может быть и речи об отказе от проведения перевыборов и освобождения политзаключенных», — сказал Джапаридзе.

По его словам, в ходе переговоров можно позволить правящей партии сохранить некоторые рычаги влияния, чтобы соглашение между властями и оппозицией было компромиссом, но два названных им пункта должны быть приняты властями.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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