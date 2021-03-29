Севастополь, , 13:01 — REGNUM Гражданка РФ приговорена к 12 колонии за государственную измену. Такое решение вынес Севастопольский городской суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции 29 марта.

По данным суда, приговор был оглашён 24 марта. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд признал 65-летнюю уроженку города Бахчисарай виновной в шпионаже в пользу Украины. Как следует из материалов дела, она была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

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«Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота», — уточнили в суде.

Речь идёт о сроках действия позывных, частотах и ключах, индексах радиостанций, ключей к таблицам радио-, телефонных и телеграфных позывных, а также таблицам дежурного радиста. Все эти сведения составляют гостайну, их передача могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации, подчеркнули в суде.

Приговором Севастопольского городского суда пенсионерка признана виновной в госизмене. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Севастополя, которая была завербована спецслужбами Украины и осуществляла сбор секретных сведений военного характера, была задержана в ноябре 2019 года сотрудниками спецслужб. По ходатайству следствия Ленинский районный суд Севастополя заключил её под стражу на два месяца. Затем женщину доставили в Москву.