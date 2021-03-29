Тольятти, Самарская область, , 13:06 — REGNUM Газоэлектросварщика доставили в больницу г. Тольятти с территории завода с многочисленными переломами. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что вечером 28 марта пострадавшего на производстве рабочего доставили в реанимацию. Сейчас он переведён в палату. Сотрудники прокуратуры организовали проверку: они уточняют причины получения рабочим многочисленных переломов.

«По окончанию проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре вынесен приговор по делу о гибели рабочего после падения крана.