Казань, , 13:10 — REGNUM В Татарии на сегодняшний день получено 149 тыс. доз антиковидной вакцины. В республике ожидают поступления еще 3 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Порядка 26 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в Татарию накануне, 28 марта. В настоящее время начинается развоз и распределение этой партии, уточнил представитель регионального минздрава.

Среди привившегося населения, по словам Жаворонкова, отмечается нзначительное повышение температуры в первые два дня после вацинации и головная боль, тяжелых поствакцинальных осложнений не зарегистрировано. «Для достижения иммунитета необходимо охватить вакцинацией 60% численности взрослого населения, в республике это 1,8 млн человек, в том числе в Казани 589 000 человек», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в поликлинике Казанской больницы №7 привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин.

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