Рязань, , 13:03 — REGNUM В Рязанской области 29 марта подтверждены 53 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 19 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативок рабочей группе.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 выявили у 26 208 человек. Показатель заболеваемости составил 2344,57 на 100 тысяч населения, что ниже общероссийского. Справились с болезнью 24 252 человека, в том числе 44 пациента выписаны за минувшие сутки.

В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом противоэпидемические мероприятия введены в шести детских садах, 10 школах и трёх вузах региона.