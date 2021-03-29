Москва, , 13:00 — REGNUM Северный морской торговый путь может взять часть грузопотока, идущего через Суэцкий канал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Северный морской торговый путь, конечно, может взять часть грузопотока, идущего через Суэцкий канал, Но я не думаю, что очень большую, — сказал Колганов. — Не стоит думать, что по Северному морскому пути начнут перевозить грузы в Южную Азию. Доставлять грузы из Европы в Южную Азию ближе через Суэцкий канал, нежели через Северный морской путь. В последнем случае кораблям пришлось бы огибать Скандинавию, потом идти вдоль всего Евроазиатского континента, через Берингов пролив, затем вдоль Камчатки, Сахалина, Японии и только потом попадать в Восточную Азию. Это очень удлиняет путь. Тем более что издержки проводки судов через Северный морской путь наверняка выше в связи с тем, что он сезонный, там сложная ледовая обстановка и суда нуждаются в ледокольном сопровождении. Это тоже удорожает проход судов».

Но, как подчеркнул Колганов, если появится хороший сервис по проводке судов, то это может увеличить проходимость Северного морского пути и долю грузов, которые пойдут на Дальний Восток и в Восточную Азию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что ситуация с затором в Суэцком канале показала, как возрос поток мировой торговли на протяжении последних десятилетий.