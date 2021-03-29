Москва, , 13:00 — REGNUM Государство окажет поддержку небольшим ИТ-компаниям и стартапам, разрабатывающим технологии в сфере искусственного интеллекта. Об этом 29 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Теперь субсидии от государства на развитие технологий искусственного интеллекта смогут получить стартапы и небольшие IT-компании», — сказал он.

По его словам, для этого утверждены правила предоставления грантов, а бюджете уже заложены на эти цели 1,5 млрд рублей.

Мишустин пояснил, что средства получат создатели электронных сервисов и решений с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).