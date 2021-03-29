Могадишо, , 13:02 — REGNUM Как минимум пять человек погибли в результате подрыва установленной на обочине дороги самодельной бомбы в столице Сомали — Могадишо. Об этом 29 марта сообщает новостной портал Gubjug News.

По информации источника, целью атаки террористов в районе сомалийской столицы Дайнил был высокопоставленный военный.

При этом о судьбе данного военного не сообщается и утоняется, что все погибшие в основном являются женщинами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на трассе, ведущей в аэропорт Могадишо произошел мощный взрыв.