Москва, , 12:59 — REGNUM Оптимальный возраст для рождения первого ребенка в семье — это 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

По мнению 44%, женщине лучше родить первенца в возрасте 19−24 лет (44%). Мужчине впервые становиться отцом лучше в 25−29 лет (48%).

Люди старше 45 лет (52%) считают, что женщине следует обзаводиться ребёнком в 19−24 лет. Женщины-руководители выступают за более поздний возраст для рождения первого ребенка — 27 лет для женщин и 30 лет для мужчин.

Опрос проведен 11—23 февраля 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 637 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, с возрастом репродуктивная функция женщины снижается, поэтому первого ребёнка лучше всего рожать до 35 лет.

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