Минск, , 12:58 — REGNUM В ходе состоявшегося 29 марта совещанияпо вопросу состояния общественно-политической обстановки Александр Лукашенко дал отдельное поручение председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, которая также является уполномоченным президента по городу Минску: «Смотрите за порядком». Он также высказался по вопросам идиотизма и разговоров с людьми, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, «бабки косит за границей», — заявил Лукашенко. — Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны».Больше новостей на эту тему в сюжете: Протесты в Белоруссии

«Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать, — подчеркнул Лукашенко. — Поймут они нас или нет, услышат или нет — это их дело. Но с людьми надо разговаривать».

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«Мы живем не в закрытом мире. И свою внутреннюю, экономическую прежде всего, безопасность мы должны обеспечить сами. Нам абсолютно не на кого надеяться», — добавил он.

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