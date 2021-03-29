Оттава, , 13:01 — REGNUM Канадский аукционный дом RM Sotheby’s выставит в конце мая 2021 года на продажу редкую итальянскую модель компактного внедорожника Ferves Ranger 1968 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

На данный момент по всему миру сохранилось около 50 единиц внедорожников Ferves Ranger.

В основе кузова машины стальная рама. Также у машины имеются бамперы-рукоятки, мягкая складная крыша. Вместимость автомобиля — четыре человека. Если разложить задний диван, то можно увеличить грузовое пространство.

В движение машину приводит 22-сильный мотор с воздушным охлаждением. Точно такой силовой агрегат установлен у модели Fiat 500. Независимая подвеска досталась автомобилю от Fiat 600.

Пробег выставленного на торги автомобиля составляет 25 тыс. км.

Ранее аукционный дом Bonhams в Монако выставил на продажу редкий суперкар Isdera Imperator 108i с силовым агрегатом от Mercedes-Benz. Всего было выпущено тридцать таких автомобилей. Максимальная скорость модели составляет 275 км/ч.

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