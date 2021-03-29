Москва, , 12:57 — REGNUM Расстояние между фундаментальной наукой и жизнью простых людей сокращается, заявил 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все находимся на пороге смены технологического уклада. Каждый год сокращается расстояние между фундаментальной наукой и простой человеческой жизнью», — сказал Песков на заседании оргкомитета всероссийской премии «За верность науке» в Москве.

Представитель Кремля выразил надежду, что этот процесс будет и дальше ускоряться. Песков также считает, что большое счастье для учёных — делиться своими знаниями и нести их не только своим коллегам, но и простым людям, чтобы делать их богаче, и с точки зрения знаний, и духовно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия может гордиться своей наукой, и об этом нужно рассказывать людям.«Мы с вами живем в стране, которая может гордиться своей наукой. Но чтобы об этом рассказать людям, нужно очень простыми словами рассказать о сложном. Иногда это требует не меньше таланта и знаний, чем у самих ученых», — сказал Песков.