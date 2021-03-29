Кострома, , 13:12 — REGNUM Около дома №98 по улице Ленина в Костроме, жители которого выступают против застройки двора, начали сносить деревянные сараи — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снос сараев © Наталья Диева

Под снос попали 7 объектов некапитального строительства, их ликвидацией занимались рабочие управления муниципальных инспекций. Местные жители уверены, что таким образом городская администрация «потихоньку отвоёвывает» место для строительства многоэтажки в их дворе.

«Только что снесли мою сарайку. Конечно, очень жалко видеть как то, что принадлежало твоим родителям, тебе, пропадает из-за чьей-то ненасытности. Сейчас мы судимся с администрацией из-за застройки двора. В 2019 году без нашего участия прошли слушания о межевании территории. Потом чиновники отдали наш двор под строительство многоэтажки. Так вот, сарайки сносятся ещё до того как суд вынес какое-либо решение. Жители дома, в том числе мой муж неоднократно обращались в администрацию с просьбой приостановить работы по сносу до решения суда. Но нас не услышали», — рассказала корреспонденту информационного агентства жительница дома №98 по улице Ленина Людмила Панова.

«Мы понимаем, что никакого компромисса уже не будет. Просто администрация потихоньку расчищает территорию для будущей застройки. Сарайки снесли — на очереди вешала для белья, детская площадка, лавки. Всё идёт к тому, что будет стройка», — сказал житель дома Владимир Коваль.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в городское управление муниципальных инспекций. Начальник управления Сергей Басов не согласен с костромичами. Он утверждает, что снести «аварийные объекты» управление попросили жители близлежащих домов.

«Под снос попали семь объектов некапитального строительства, мы все делаем в соответствии с постановлениями администрации. К нам обращались жители соседних домов. Рядом находится школа. Они боялись, что дети полезут на аварийные сарайки, подожгут их, они переживают за детей», — сказал Басов.

Напомним, сейчас жители дома № 98 судятся с администрацией. Людей возмутило то, что летом 2019 года мэрия провела слушания по поводу межевания придомовой территории, не оповестив об этом жителей дома. Позднее костромичи узнали о планах чиновников отдать их двор под высотную застройку компании ООО «Стройнова». Горожане не хотят видеть на месте двора «сплошной асфальт» и боятся лишиться мест для сушки белья и детской площадки.

Детская площадка, которой боятся лишиться местные жители © Наталья Диева

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