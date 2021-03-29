Нур-Султан, , 12:56 — REGNUM Полиция Казахстана задержала трех жителей Алма-Аты по подозрению в хищении 300 млн тенге ($707 тыс.) у крупного акционерного общества (АО). Об этом 29 марта заявил глава следственного департамента МВД республики Санжар Адилов на брифинге.

По его словам, задержанные лица в группе с хакерами из России создали 14 подставных аккаунтов на сайте АО и получили доступ к информационно-платежной системе компании.

После этого злоумышленники создали дублированные транзакции и незаконно переводили деньги на счета в банках России и Казахстана, а также на мобильные номера казахстанских операторов.

Кроме того, мошенники звонили в региональные офисы компании, представляли сотрудниками IT-отдела и под предлогом настройки программ пополняли карточные счета.

Адилов добавил, что расследование продолжается совместно с правоохранительными органами России.

Читайте также: Названа доля жителей России, обманутых при покупках через Сеть