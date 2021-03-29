Тюмень, 29 марта 2021, 12:56 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 63 случая.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 марта коронавирусом заразились 33 487 человек. Выздоровели 31 554 человека, скончались 374 пациента с COVID-19.