Киев, , 13:05 — REGNUM Российский центр науки и культуры в Киеве «дерзко посягнул» на украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины 29 марта в комментарии «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

В украинском министерстве отреагировали на объявление о проведении конкурса современных поэтов, организованного российским центром — филиалом «Россотрудничества». В объявлении Шевченко назван российско-украинским поэтом.

В МИД Украины подчеркнули, что Шевченко на самом деле якобы был «борцом с Россией»:

«В связи с манипулятивным и дерзким посягательством «страны-агрессора» на историко-культурное и философское наследие Т.Г.Шевченка, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнёта России — не может вызывать никаких сомнений», — сказано в заявлении МИД Украины.

Дипломаты добавили, что отрицают любые «российские нарративы» о Шевченко.

Напомним, Тарас Шевченко, подданный Российской империи, был выкуплен из крепостных в 1838 году. В этом ему помогли представители российской интеллигенции: художник Карл Брюллов, композитор Михаил Виельгорский и поэт Василий Жуковский. 40% необходимой суммы внесли члены царской семьи: царица Александра Фёдоровна, княжна Мария Николаевна и будущий царь Александр Николаевич.

Отметим также, что с 2014 года власти Украины называют Россию «страной-агрессором», пытаясь обвинить РФ в провоцировании войны в Донбассе. В действительности Россия не является стороной данного конфликта, а лишь участвует в его урегулировании наравне с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины обвинили Россию в «посягательстве» на борщ, и даже попытались включить блюдо в список культурного наследия ЮНЕСКО как «украинское».

Читайте также: Американское СМИ рассказало, как Украина и Россия воюют за борщ