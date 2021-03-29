Москва, , 12:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет в планах разговора с Зеленским», — сказал Песков.

Он отметил, что в случае необходимости такие переговоры могут быть очень быстро организованы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести разговоры с лидерами стран-членов «нормандского формата».