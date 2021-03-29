Нальчик, , 12:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки подтвержден коронавирус еще у 49 жителей региона. Общее число носителей новой опасной инфекции достигло 22 698 человек, сообщили 29 марта в региональном министерстве здравоохранения региона.

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Из них вылечились и выписаны 21 577 пациентов, в том числе за последние сутки 51 человек. По данным ведомства, за эти же сутки скончались еще два пациента с диагнозом COVID-19. Общее число случаев летального исхода в республике составило 415.

В настоящее время врачи трех ковидных госпиталей оказывают помощь 283 жителям региона, в реанимациях в тяжелом состоянии находятся 28 из них. Всего в Кабардино-Балкарии развёрнуто 365 ковидных коек.