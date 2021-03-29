Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:54 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области пожилая женщина погибла в результате пожара. Тело было обнаружено в квартире на пятом этаже дома по улице Газетной, сообщает региональное управление СКР.

Женщина 1933 года рождения жила в этой квартире. Сейчас идёт доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле нет.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что женщина могла отравиться угарным газом. Из квартиры также был госпитализирован её сын 1960 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стала сигарета.