Москва, , 12:53 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса в России вызывает осторожный оптимизм. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Конечно, сейчас пока надо делать сноску на санитарные наши власти, динамика пока [есть], можно с осторожным оптимизмом ее констатировать», — сказал Песков.

В России за последние сутки выявили 8711 новых случаев заражения коронавирусом.