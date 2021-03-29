Москва, , 13:03 — REGNUM На данный момент в планах президента России Владимира Путина отсутствует разговор с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 29 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет в планах разговора с Зеленским», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, Песков отметил, что в случае необходимости такой разговор может быть организован очень быстро.

Как сообащало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что парад Победы 9 мая состоится.