Омск, , 12:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались два человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в региональном оперативном штабе.

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За всё время в регионе умерли 1318 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в Омской области подтверждено 43 584 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 35 460 человек.

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