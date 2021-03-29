Орск, Оренбургская область, , 12:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется 55-летний коммерсант, который в 2011 году заказал убийство своего конкурента, сообщает СУ СКР по региону.

Мужчина обвиняется в преступлении по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация покушения на убийство, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, не доведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»).

По версии следствия, орчанин возглавлял компанию по выращиванию сельхозкультур на землях села Караганка Новоорского района и в 2011 году организовал убийство руководителя конкурирующей коммерческой организации. В июне двое наемных киллеров затолкали свою жертву в машину и пытались задушить. Однако бизнесмен оказал сопротивление, и умысел на убийство до конца не был доведен.

Несостоявшихся убийц удалось задержать. В 2013 году они получили длительные сроки за покушение. Заказчик установлен только в 2021 году. В январе он задержан и заключен под стражу.