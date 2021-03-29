Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирскую область, где ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться достаточно напряженной, поступили две крупные партии вакцины препарата «Спутник V». Как сообщает 29 марта пресс-служба областного правительства, 16 400 доз прибыли в регион в конце прошлой недели и ещеё 24 800 доз — сегодня.

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Таким образом, регион получил уже 141 962 дозы препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта жертвами коронавируса в Новосибирской области стали 1598 человек, причём 16 из них добавили в сводку только за выходные дни (27−28 марта 2021 года). Вместе с тем привито уже 97 448 человек, в том числе двумя компонентами — 73 433 человека.

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