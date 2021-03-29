Москва, , 12:51 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ пособие на летний отдых детей, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

«Уверен, государство в это непростое время должно поддержать всех россиян с детьми и выплатить единовременную помощь на отдых всем детям школьного и дошкольного возраста», — заявил Миронов.

Парламентарий призвал правительство вместе с властями регионов как можно быстрее определить адекватный размер такой выплаты, чтобы люди получили деньги до лета.

Он обратил внимание на то, что цены на летний отдых уже выросли на 10−15 процентов, а к лету прогнозируется очередное повышение на 30%.

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