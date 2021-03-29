Песков подтвердил проведение парада Победы 9 мая
Москва, 29 марта, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Парад Победы 9 мая состоится. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Драй ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге
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"Парад [Победы] будет, однозначно», — сказал Песков.
По его словам, в Кремле не знают о возможности приглашения иностранных представителей на парад.
Песков также напомнил, что, помимо парада, состоится и акция «Бессмертный полк».