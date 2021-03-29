Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 марта.

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 41 года до 84 лет и четверо мужчин в возрасте от 54 до 78 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 3 533 пациента.

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